ممنوع التهور والتدخل العنيف.. باتشيكو يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك قبل لقاء الرجاء

حرص البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبيه.

يأتي هذا استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي بالمباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الأربعاء في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال.

وحذر باتشيكو جميع اللاعبين من التهور في الكرات المشتركة مع لاعبي الرجاء، ومن التدخل العنيف لتفادي الحصول على الكروت سواء الصفراء أو الحمراء.

كما حذر المدير الفني للفريق الأبيض اللاعبين بعدم إعطاء فرصة للسنغالي ماجيتي نداي حكم المباراة لمنح أي منهما الكروت، وعدم الدخول معه في أي مناقشات.

ووجه باتشيكو حديثه لمحمد أبو جبل وطارق حامد ومصطفى محمد، ثلاثي الفريق وطالبهم بعدم الحصول على اي بطاقة صفراء، والحفاظ على آمال مشاركتهم بنهائي دوري الأبطال حيث أن كلا منهما يمتلك إنذارين.

وكان الزمالك قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الرجاء بالمغرب في لقاء الذهاب بهدف دون رد، عن طريق أشرف بن شرقي.