خاص.. آري بابل لاعب الإسماعيلي الجديد يطير إلى بلاده

يغادر الإنجولي إيري بابل، لاعب الإسماعيلي الجديد، إلى إنجولا للانضمام إلى منتخب بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة. وكان الإسماعيلي تعاقد مع إيري بابل الأسبوع الماضي، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم الجاري. ويواصل الفريق الأول لكرة القدم استعداداته، لانطلاق الموسم الكروي الجديد. وكان الإسماعيلي أعلن تعاقده مع أحمد مصطفى في صفقة انتقال حر، وأيضا اللاعب الجزائري رضوان الشريفي، إضافة إلى إيري بابل.

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