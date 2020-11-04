طارق السيد: خايف على لاعيبة الزمالك بسبب نهائي الأهلي

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، أنه يخشى على لاعبي الأبيض من الحصول على بطاقات صفراء امام فريق الرجاء، خوفًا عليهم من عدم اللعب أمام النادي الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا في حالة الصعود.

وقال طارق السيد في تصريحات إذاعية: " أشعر بالقلق من مواجهة الرجاء اليوم رغم الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0".

وتابع : " أخشي البطاقات الصفراء، التي قد تهدد ثلاثي الزمالك محمد أبوجبل، طارق حامد، مصطفى محمد من خوض لقاء النادي الأهلي بنهائي إفريقيا حال الصعود ".

وأختتم : " أتمنى أن يكون الزمالك كامل العدد في حالة العبور للمباراة النهائية، وأتمنى من لاعبي الفريق الابتعاد عن التفكير في الحكم، عليهم فقط التركيز في المستطيل الأخضر".

ويلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي اليوم ، في تمام الساعة التاسعة مساءًا ، على إستاد القاهرة ، في إطار إياب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.