نادي قنا يعلن تشكيل الجهاز الفني والإداري لقيادة الفريق بدوري القسم الثاني

أعلن نادي قنا الرياضي، التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري الجديد لفريق كرة القدم، بقيادة المدير الفني محمود إبراهيم، الذي سيقود الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
وضم تشكيل الجهاز الفني:
محمود إبراهيم -مدير فنى
مؤمن عبدالنعيم - مشرف علي الفريق
أيمن ماهر -مدرب عام
أحمد تاج -مدرب مساعد
حسن نصارى -مدرب حراس مرمى
أحمد حسن سليم -أخصائى تأهيل إصابات
محمد السيد عبدالرحيم -مدير إدارى
أحمد جمال - مدلك .
وكان قد قرر نادي قنا الرياضي بقيادة الأستاذ أشرف سعد رئيس نادي قنا الرياضي ، تجديد الثقة في الكابتن محمود إبراهيم ، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد، بعد التأهل للقسم الثاني.
وقد تأهل رسميًا الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي، إلي القسم الثانى مباشرة عقب الفوز على فريق أهلي المنشأة بهدف للاشيء، وتصدره مجموعته بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه وقبل نهاية الدورى بجولتين.
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