تعرف علي نقاط القوة والضعف بصفوف الرجاء المغربي قبل إياب الزمالك

يلتقي فريق الزمالك مع الرجاء مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بأى نتيجة أو التعادل فى لقاء الإياب الليلة من أجل بلوغ نهائي دوري ابطال افريقيا.

وينشر دوت الخليج نقاط القوة والضعف فى صفوف الرجاء البيضاوي قبل لقاء الإياب الليلة.

نقاط الضعف

تأتي أبرز نقاط الضعف فى الظهير الأيسر الكاميرونى فابريس نغاه حيث يتعين على عناصر الزمالك استغلال ضعف اللاعب وشن غارات هجومية من تلك الجبهة إلى جانب ايقاف اى تحركات من جانبه.

فيما شملت نقاط الضعف اللاعب محمد الحاج متوسط الدفاع الذى يتسم بانه عديم السرعة ورتمه بطيء داخل المستطيل الأخضر.

خط الدفاع بقيادة بدر بانون الوافد الجديد إلى النادى الاهلي يمرر الكرة كثيرا للحارس و بغياب الحارس الرسمي انيس الزنتيني يجب إستغلال هذه النقطة من جانب لاعبى الزمالك.

نقاط القوة

تعتمد نقاط القوة للفريق المغربي فى الهجمات المرتدة وتهديد الخطوط الخلفية مع استغلال المساحات خلف المنافس.

يفاضل جمال السلامى مدرب فريق الرجاء فى مركز الظهير الأيمن بين أحد اللاعبين عمر بوطيب وعبدالرحيم شاكير حيث يتميزان بالسرعة والمهارة وإرسال التمريرات داخل منطقة الجزاء للفريق المنافس بدقة.

فيما يأتي المهاجم سفيان رحيمي ضمن أبرز نقاط القوة ويعتبر ممثل بارع في التحايل و السقوط

لدى خروجه فى الكرات الهوائية في منطقة الجزاء للمنافس.

يذكر أن الزمالك فاز على الرجاء في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب، بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي.