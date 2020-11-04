رسميا.. الألومنيوم يضم أحمد حمودي

نجح مجلس إدارة نادي الألومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم في التعاقد مع أحمد حمودى لاعب خط وسط شبان قنا وذلك في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث مواسم وذلك عقب انتهاء عقد اللاعب مع شبان قنا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى.
وقام اللاعب بالتوقيع علي عقود الانضمام لنادي الألومنيوم عقب الجلسة التي جمعت اللاعب بمجلس إدارة نادي الألومنيوم بحضور حسين عبداللطيف المدير الفني للفريق وصلاح صالح مدير عام النادي والمشرف علي الفريق، وسيد قاسم إدارى الفريق.
وصرح حمودى لـ "دوت الخليج "إنه قادم للفريق من أجل تحقيق هدف الصعود للدوري الممتاز خلال الموسم الجديد بعد انضمامه للفريق، وأنه سعيد بالتواجد في نادي كبير مثل الألومنيوم ويسعى لتقديم الأفضل من أجل إسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة.
وقدم حمودي الشكر لمسئولي نادي شبان قنا الذي يدين لهم بكل العرفان والفضل ،وكذلك تقديم الشكر لجماهير ومحبي النادي علي وقوفهم الدائم خلف الفريق ،وجميع لاعبي فريق شبان قنا علي فترة تواجده معهم.
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