الرياضة

رسميا.. الألومنيوم يضم أحمد حمودي

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نجح مجلس إدارة نادي الألومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم في التعاقد مع أحمد حمودى لاعب خط وسط شبان قنا وذلك في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث مواسم وذلك عقب انتهاء عقد اللاعب مع شبان قنا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

وقام اللاعب بالتوقيع علي عقود الانضمام لنادي الألومنيوم عقب الجلسة التي جمعت اللاعب بمجلس إدارة نادي الألومنيوم بحضور حسين عبداللطيف المدير الفني للفريق وصلاح صالح مدير عام النادي والمشرف علي الفريق، وسيد قاسم إدارى الفريق.

وصرح حمودى  لـ "دوت الخليج "إنه قادم للفريق من أجل تحقيق هدف الصعود للدوري الممتاز خلال الموسم الجديد بعد انضمامه للفريق، وأنه سعيد بالتواجد في نادي كبير مثل الألومنيوم ويسعى لتقديم الأفضل من أجل إسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة.

وقدم حمودي الشكر لمسئولي نادي شبان قنا الذي يدين لهم بكل العرفان والفضل ،وكذلك تقديم الشكر لجماهير ومحبي النادي علي وقوفهم الدائم خلف الفريق ،وجميع لاعبي فريق شبان قنا علي فترة تواجده معهم.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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