الكاف: مباراة الزمالك والرجاء في موعدها.. وإصابة حكام الفار بـ كورونا "أكذوبة"

ويلتقى الزمالك فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم مع الرجاء المغربي باستاد القاهرة فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال أفريقيا .
وكان الكاف استقر على إسناد المباراة إلى الحكم السنغالى نداى ومعه طاقم سنغالى كامل بجانب الجامبي باكاري جاساما حكم للفيديو "الفار".
وأكد المصدر أن جميع الحكام بخير وتم خضوعهم إلى مسحة كورونا أمس وتم التأكد من سلامتهم من الفيروس بشكل تام وذلك قبل انطلاق المباراة بـ 24 ساعة .
وأضاف أنه لا يعلم من وراء تسريب مثل هذه الشائعات التى لا أساس لها من الصحة ، مؤكداً أن المباراة فى موعدها فى التاسعة مساء اليوم بنفس طاقم الحكام المعلن لإدارتها .
يذكر أن الزمالك نجح فى تحقيق فوز مهم على حساب الرجاء المغربي بذهاب نصف نهائى الأبطال بهدف دون رد عن طريق نجمه أشرف بن شرقي.
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