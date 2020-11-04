قبل موقعة ستاد القاهرة.. تعرف على تاريخ لقاءات الزمالك والرجاء

المباراة التي تأجلت مرتين بسبب إصابات فيروس كورونا في الفريق المغربي، ستقام أخيرًا اليوم في التاسعة مساءً، وكل الأعين ستكون موجهة لتلك المباراة، لتحديد الطرف الثاني في نهائي البطولة الأصعب في القارة أمام النادي الأهلي المتأهل سلفًا على حساب الوداد البيضاوي.
نادي الزمالك، استطاع الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت الشهر الماضي، بهدف نظيف أحرزه المغربي أشرف بن شرقي في شباك أولاد بلده، ليضع قدمًا لفريقه في النهائي، في انتظار تأكيد ذلك في مباراة اليوم.
وفي هذا التقرير، نستعرض تاريخ مباريات الزمالك والرجاء.
لعب الفريقان ضد بعضهما البعض 5 مباريات.
فاز الزمالك في 3 مباريات، وفاز الرجاء في مباراة وحيدة، وتعادل الفريقان في مباراة أيضًا.
سجل لاعبو الزمالك 4 أهداف، فيما سجل لاعبو الرجاء 3 أهداف.
أبرز مواجهات الفريقين تلك التي جمعتهما في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002، حيث تعادل الزمالك مع الرجاء سلبيًا في المغرب ذهابًا، قبل أن يفوز عليه بهدف تامر عبد الحميد في مباراة الإياب بالقاهرة، ليتوج باللقب.
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