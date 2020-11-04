ميسي يساند مارادونا في مرضه.. شاهد ماذا قال؟

وأجرى دييجو أرماندو مارادونا جراحة ناجحة لاستئصال جلطة في المخ، ومازال يتعافى في الوقت الحالي.
ونشر ميسي صورة تجمعه بمارادونا عبر حسابه الشخصي على موقع " إنستجرام" معلقًا عليها:"ديجو, كل القوة في العالم لك. انا وعائلتي نريد ان نراك بأسرع وقت ممكن. عناق من القلب."
وسبق لمارادونا تدريب ميسي عندما تولى القيادة الفنية للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
ويواجه نادي برشلونة الإسباني نظيره دينامو كييف الأوكراني، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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