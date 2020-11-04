بالقوة الضاربة| بدر بانون يقود تشكيل الرجاء أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن التشكيل الذي سيدخل به نادي الرجاء المغربي، مباراته أمام نادي الزمالك، في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وحسب موقع "لو 360" سبورت المغربي، فإن نادي الرجاء سيدخل المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد بوعميرة خط الدفاع: سند الوريفلي - بدر بانون - فابريس نجاه - عبدالرحمن شاكير خط الوسط: عمر العرجون - فابريس نجوما - سفيان رحيمي - عبد الإله الحافيظي - محسن متولي خط الهجوم: محمود بن حليب وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

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