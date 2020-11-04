رسميا.. سيراميكا كليوباترا يخوض مبارياته في الدوري الممتاز على ملعب السويس الجديد

اختار نادي سيراميكا كليوباترا، استاد السويس الجديد؛ ليكون الملعب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم في الدوري الممتاز الموسم المقبل، لا سيما وأن الفريق كان يخوض مباريات دوري الدرجة الثانية على نفس الملعب.

وذكر الموقع الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن مجلس إدارة النادي استقر مع الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان، على أن يكون استاد السويس الجديد هو ملعب الفريق في أول مشاركة رسمية بالدوري الممتاز.



وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد صعد رسميا إلى الدوري الممتاز، لأول مرة في تاريخه بعد أن خطف تذكرة التأهل لدوري الأضواء والشهرة، عن مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية، عن جدارة واستحقاق، حيث تصدر جدول الترتيب من الأسبوع الأول إلى الأخير.