رسميا.. سيراميكا كليوباترا يخوض مبارياته في الدوري الممتاز على ملعب السويس الجديد

وذكر الموقع الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن مجلس إدارة النادي استقر مع الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان، على أن يكون استاد السويس الجديد هو ملعب الفريق في أول مشاركة رسمية بالدوري الممتاز.
وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد صعد رسميا إلى الدوري الممتاز، لأول مرة في تاريخه بعد أن خطف تذكرة التأهل لدوري الأضواء والشهرة، عن مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية، عن جدارة واستحقاق، حيث تصدر جدول الترتيب من الأسبوع الأول إلى الأخير.
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