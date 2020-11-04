اكتساح أبيض.. أغلى 5 لاعبين في صفوف الزمالك والرجاء قبل موقعة نصف النهائي

يلتقي فريقا الزمالك والرجاء المغربي، مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بأى نتيجة، أو التعادل فى لقاء الإياب، الليلة؛ من أجل بلوغ نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويعرض "دوت الخليج"- استنادًا إلى موقع الإحصائيات العالمى "ترانسفير ماركت"- أغلي 5 لاعبين في صفوف الزمالك والرجاء.

- التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك 2 مليون يورو.

- طارق حامد لاعب الزمالك 1.20 مليون يورو.

- المغربي بدر بانون لاعب الرجاء 1.10 مليون يورو.

- محمود علاء - يوسف أوباما 950 ألف يورو.

- أنيس انس الزيتي حارس الرجاء 800 ألف يورو .

وينشر "دوت الخليج" نقاط الضعف فى صفوف الرجاء البيضاوي قبل لقاء الإياب الليلة.