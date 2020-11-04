اكتساح أبيض.. أغلى 5 لاعبين في صفوف الزمالك والرجاء قبل موقعة نصف النهائي

يلتقي فريقا الزمالك والرجاء المغربي، مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز بأى نتيجة، أو التعادل فى لقاء الإياب، الليلة؛ من أجل بلوغ نهائي دوري ابطال افريقيا.
ويعرض "دوت الخليج"- استنادًا إلى موقع الإحصائيات العالمى "ترانسفير ماركت"- أغلي 5 لاعبين في صفوف الزمالك والرجاء.
- التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك 2 مليون يورو.
- طارق حامد لاعب الزمالك 1.20 مليون يورو.
- المغربي بدر بانون لاعب الرجاء 1.10 مليون يورو.
- محمود علاء - يوسف أوباما 950 ألف يورو.
- أنيس انس الزيتي حارس الرجاء 800 ألف يورو .
وينشر "دوت الخليج" نقاط الضعف فى صفوف الرجاء البيضاوي قبل لقاء الإياب الليلة.
نقاط الضعف
تأتي أبرز نقاط الضعف فى الظهير الأيسر الكاميرونى فابريس نغاه، حيث يتعين على عناصر الزمالك استغلال ضعف اللاعب، وشن غارات هجومية من تلك الجبهة، إلى جانب ايقاف اى تحركات من جانبه.
فيما شملت نقاط الضعف، اللاعب محمد الحاج متوسط الدفاع الذى يتسم بأنه عديم السرعة ورتمه بطيء داخل المستطيل الأخضر.
خط الدفاع بقيادة بدر بانون الوافد الجديد إلى النادى الأهلي، والذي يمرر الكرة كثيرًا للحارس، وبغياب الحارس الرسمي انيس الزنتيني؛ يجب استغلال هذه النقطة من جانب لاعبى الزمالك.
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