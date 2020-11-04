العراقي همام طارق في الإسماعيلي اليوم للحصول على باقي مستحقاته

حرص العراقي "همام طارق" لاعب الإسماعيلي، على الحضور إلي النادي صباح اليوم الأربعاء، لعقد جلسة مع إدارة الدراويش من أجل تحديد مصيره مع النادي في الفترة المقبلة.

كان الإسماعيلي تعاقد مع إيري بابل والجزائري رضوان الشريفي وأحمد مصطفى.



وعلم موقع "دوت الخليج" أن همام طارق طالب بالحصول علي باقى مستحقاته لدى النادي.



يذكر أن الإسماعيلي يواصل تدريباته الجماعية، إستعدادًا للموسم الكروي الجديد بدون بيكيتي سيلفا وهمام طارق.