حرص العراقي "همام طارق" لاعب الإسماعيلي، على الحضور إلي النادي صباح اليوم الأربعاء، لعقد جلسة مع إدارة الدراويش من أجل تحديد مصيره مع النادي في الفترة المقبلة.
كان الإسماعيلي تعاقد مع إيري بابل والجزائري رضوان الشريفي وأحمد مصطفى.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن همام طارق طالب بالحصول علي باقى مستحقاته لدى النادي.
يذكر أن الإسماعيلي يواصل تدريباته الجماعية، إستعدادًا للموسم الكروي الجديد بدون بيكيتي سيلفا وهمام طارق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراقي همام طارق في الإسماعيلي اليوم للحصول على باقي مستحقاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.