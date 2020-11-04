تيجانا يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

حرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تحفيز لاعبي افريق الأبيض.
يأتي هذا هذا خلال تواجد اللاعبين في المعسكر قبل لقاء الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء اليوم.
وقام عضو المجلس بزيارة الفريق في معسكر الإقامة منذ قليل واجتمع باللاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربي التي ستقام باستاد القاهرة الدولي.
وكان الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.
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