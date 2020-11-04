سيراميكا يواصل تدريباته اليومية في الدفاع الجوي|شاهد

وبدأ المران ببعض التدريبات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال البرازيلي لويز أندري، ثم بعض التدريبات الخفيفة، وبعدها قسم هيثم شعبان المدير الفني للفريق اللاعبين إلى مجموعتين، ولعبوا تقسيمة قوية.
وحرص مصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى الفريق، على منح حراسه محمود شكري ومحمد شريف وحسن إبراهيم، بعض التدريبات الخاصة سواء بدنية أو فنية، في إطار المرحلة التأهيلية استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز.
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