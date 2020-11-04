حقيقة الاستعانة بمصريين في غرفة فار مباراة الزمالك والرجاء.. مسئول بالاتحاد الإفريقي يوضح

كشف حمادة شادي مسؤول الشركة الراعية بالاتحاد الأفريقي والمسؤول عن تنظيم مباراة الزمالك- الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حقيقة الاستعانة بمصريين في غرفة الفار بدلا من الثنائي الذين تعرضا لفيروس كورونا صباح اليوم.

وأكد شادي في تصريحات صحفية: لا يوجد استعانة نهائيا بأشخاص مصريين في تقنية الفيديو 4 مسؤولين عن التقنية أصيب ثنائي بفيروس كورونا.



واضاف ، أنه تم الاستعانة بالثنائي الآخر ولا يوجد نهائيا أي قرار بالاستعانة بمصري والمباراة لن تتأثر بما حدث وستقام في موعدها بشكل طبيعي كما محدد لها.



ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة فريق الرجاء المغربى في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.



وحرص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض علي عقد جلسه مع لاعبيه أستعداد لمواجهة الرجاء .



وحذر باتشيكو جميع اللاعبين من التهور في الكرات المشتركة مع لاعبي الرجاء ومن التدخل العنيف لتفادي الحصول علي الكروت سواء الصفراء أو الحمراء.