وأكد شادي في تصريحات صحفية: لا يوجد استعانة نهائيا بأشخاص مصريين في تقنية الفيديو 4 مسؤولين عن التقنية أصيب ثنائي بفيروس كورونا.
واضاف ، أنه تم الاستعانة بالثنائي الآخر ولا يوجد نهائيا أي قرار بالاستعانة بمصري والمباراة لن تتأثر بما حدث وستقام في موعدها بشكل طبيعي كما محدد لها.
ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة فريق الرجاء المغربى في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.
وحرص البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض علي عقد جلسه مع لاعبيه أستعداد لمواجهة الرجاء .
وحذر باتشيكو جميع اللاعبين من التهور في الكرات المشتركة مع لاعبي الرجاء ومن التدخل العنيف لتفادي الحصول علي الكروت سواء الصفراء أو الحمراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة الاستعانة بمصريين في غرفة فار مباراة الزمالك والرجاء.. مسئول بالاتحاد الإفريقي يوضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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