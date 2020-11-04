تصريح غريب من سمير عثمان بشأن حكم مباراة الزمالك والرجاء

كشف الحكم الدولي السابق "سمير عثمان"، عن بعض الشواهد المقلقة بالفعل بالنسبة لطاقم حكام مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال عثمان خلال تصريحات اذاعية إن: حكم مباراة الزمالك والرجاء الذي قام بتعيينه الكاف، مرشح للعب بالمونديال القادم برفقة باكاري جاساما.

وأضاف: "لدينا بعض الشواهد المقلقة، خاصة أن ماجيتي نداي تسبب في أزمة كبيرة خلال الموسم الماضي خلال مباراة الصفاقسي ونهضة بركان المغربي".

وواصل: "هناك أمور مقلقة بالنسبة للجماهير وأتمنى آلا تصل للاعبي الزمالك، لابد أن يكون الكاف على علم بما يحدث بالفترة السابقة، ويجب ابتعاد الاتحاد الافريقي عن الشبهات".

وتساءل عثمان: هل من المنطق أن يقوم اليوم نيانت يدير مباراة نهائي الكونفدرالية، بعد أيام من إدارة مباراة آخرى للزمالك والرجاء".

وتابع سمير عثمان: "حكم الساحة والفيديو يكملان بعضهما، ولست قلقا من باكاري جاساما، في الفترة الحالية، خاصة بعدما أبدى الأهلي اعتراضه على هذا الحكم، الأمر جاء لمصلحة الكرة المصرية أن يخرج الأهلي ويعلن اعتراضه على هذا الحكم".

وأضاف: "متأكد أن جاساما لن يتحيز ضد نادي الزمالك، ونتمنى التوفيق للاعبي الفريق الأبيض في المباراة".

وعن التحكيم في الموسم المنتهي، قال: "التحكيم المصري نجح بنسبة كبيرة في الموسم الحالي، خاصة بعد تطبيق الفيديو، ورغم الانتقادات العديدة لكنهم قدموا مباريات كبيرة، الغرض من دخول الفار هو تقليل الأخطاء، والعدالة كانت سائدة بنسبة من 60 إلى 70% في الموسم الاستثنائي، والفترة المقبلة ستشهد تطور كبير وسيزداد الحكام خبرات كبيرة في الموسم المقبل".