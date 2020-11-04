مفاجأة .. الإسماعيلي لم يحدد مصير ريكاردو حتى الآن

يواصل البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مهامه على رأس القيادة الفنية للفريق، استعدادًا للموسم المقبل.

ووافق "ريكاردو" على ضم الثلاثي الأنجولي إيري بابل وأحمد مصطفى والجزائري رضوان الشريفي، عقب اختيار لجنة التعاقدات لهم.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن عقد ريكاردو انتهى مع انتهاء الموسم المنقضي، لأنه تعاقد لمدة نصف الموسم إضافة إلى أن هناك بندا يؤكد تجديد التعاقد تلقائيًا بالاتفاق بين الطرفين، ولكن المفاجأة أنه حتى الآن الإسماعيلي لم يفعل العقد من طرفه للتأكيد أن ريكاردو مستمر مع الفريق الأصفر الموسم المقبل.

من جانب آخر ترددت أنباء حول تغيير في الجهاز المعاون، بإضافة أفراد بالجهاز الطبي للفريق.

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