الأهلي يدعم فريق الطائرة بمحترف كندي

استطاع النادي الأهلي تدعيم فريق الطائرة قبل انطلاق الموسم الجديد والحصول على خدمات رايموند سيزيتو المحترف الكندي في صفوف الأهلي البحريني.

ويلعب رايموند في مركزي أربعة واتنين ويعتبر رايموند اولى صفقات ماسترز الأهلي للموسم الجديد.

ولم تحدث تغييرات كثيرة في صفوف الفريق قبل انطلاق الدوي غير رحيل اللاعب محمد عبد المنعم.

الجدير بالذكر أن الأهلي توج الموسم الماضي بالدوري المصري للمرة ال32 في تاريخه كمان استطاع حسم لقب البطولة العربية والتي استضافتها القاهرة بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية واختتم الموسم بلقب الكأس على حساب طلائع الجبش.

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