الأهلي يدعم فريق الطائرة بمحترف كندي

استطاع النادي الأهلي تدعيم فريق الطائرة قبل انطلاق الموسم الجديد والحصول على خدمات رايموند سيزيتو المحترف الكندي في صفوف الأهلي البحريني.
ويلعب رايموند في مركزي أربعة واتنين ويعتبر رايموند اولى صفقات ماسترز الأهلي للموسم الجديد.
ولم تحدث تغييرات كثيرة في صفوف الفريق قبل انطلاق الدوي غير رحيل اللاعب محمد عبد المنعم.
الجدير بالذكر أن الأهلي توج الموسم الماضي بالدوري المصري للمرة ال32 في تاريخه كمان استطاع حسم لقب البطولة العربية والتي استضافتها القاهرة بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية واختتم الموسم بلقب الكأس على حساب طلائع الجبش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يدعم فريق الطائرة بمحترف كندي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.