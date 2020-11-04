تقرر فتح مران المنتخب الوطني الأول، المقرر له في الساعة الثالثة عصر غد الخميس بملعب بتروسبورت، أمام كافة وسائل الإعلام. وبدأ المنتخب الوطني معسكره المفتوح أمس الثلاثاء، بإستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي ١٤ و١٧ ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجهاز الفني للمنتخب الوطني يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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