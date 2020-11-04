وفد طبي من الجبلاية يتواجد باستاد القاهرة قبل مباراة الزمالك والرجاء

تواجد باستاد القاهرة منذ قليل وفد من اللجنة الطبية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور مجدي الصباغ بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي كاف.

يأتي تواجد الوفد للتأكد من تطبيق ناديي الزمالك والرجاء قبل مباراتهما للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



ويلتقي الفريق الأبيض مع نظيره الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا في التاسعة مساء اليوم.



كان الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.



وطلبت اللجنة تجهيز غرفة أخرى لكل فريق يتواجد بها بعض وسائل الوقاية تحسبا لاي موقف طارىء يحدث في اللقاء.