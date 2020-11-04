طاهر محمد طاهر يغادر مران المنتخب بعد تعرضه للإصابة

خرج طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون المنتقل حديثا للأهلي من بداية مران المنتخب اليوم بعد ان اشتكى من شد في العضلة الأمامية.
وخضع اللاعب لفحص طبي بمعرفة طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا لتشخيص الإصابة.
وشهدت تدريبات المنتخب المصري انضمام سداسي الأهلي وهم :(محمد الشناوي - أيمن أشرف - محمد هاني - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة").
وواصل المنتخب الوطني تدريباته في ثاني أيام معسكره المفتوح تحت قيادة الكابتن حسام البدري بانضمام لاعبي الاهلي إلى باقي مجموعة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول المعسكر.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية في السادس من الشهر الجاري وتحديدًا عقب مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء ضمن إياب دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وكان حسام البدري استقر على قائمة المحترفين والتي شهدت تواجد الخماسي (محمد صلاح من ليفربول - محمد النني من آرسنال - محمود حسن "تريزيجيه" من أستون فيلا - أحمد حجازي من اتحاد جدة السعودي - أحمد حسن "كوكا" من أولمبياكوس).
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