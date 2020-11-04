طاهر محمد طاهر يغادر مران المنتخب بعد تعرضه للإصابة

خرج طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون المنتقل حديثا للأهلي من بداية مران المنتخب اليوم بعد ان اشتكى من شد في العضلة الأمامية.

وخضع اللاعب لفحص طبي بمعرفة طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا لتشخيص الإصابة.

وشهدت تدريبات المنتخب المصري انضمام سداسي الأهلي وهم :(محمد الشناوي - أيمن أشرف - محمد هاني - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة").

وواصل المنتخب الوطني تدريباته في ثاني أيام معسكره المفتوح تحت قيادة الكابتن حسام البدري بانضمام لاعبي الاهلي إلى باقي مجموعة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول المعسكر.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.