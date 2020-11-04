فى بيان رسمي .. استادات تنفي شراء أي ناد مصري

أصدرت شركة "استادات" بيانا، تنفي فيه شرائها لأي ناد مصري وذلك خلال اليوم الأربعاء بعدما ترددت أنباء شراء الشركة لناد مصر المقاصة .

وقال بيان الشركة: "تؤكد شركة استادات القابضة لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية أن هدفها الأساسي هو الاستثمار في تطوير الرياضة المصرية، من خلال العلاقة الطيبة والوطيدة التي تجمع مسؤولي الشركة بكافة الهيئات والكيانات والاتحادات الرياضية وجميع الأندية المصرية".

وأكمل "وتسعى الشركة دوما لدعم وتطوير المنشآت الرياضية في مصر للوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، تنفيذا لدورها الوطني في ذلك المجال".