بيراميدز يقدم المدير الفني الجديد في مؤتمر صحفي |غدا

يقدم نادي بيراميدز مديره الفني الأجنبي الجديد والذي سيتولى المهمة خلال الأيام المقبلة خلفا للمدرب الكرواتي أنتي تشاتشيش، في مؤتمر صحفي غدا، الخميس. ويقدم المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، المدير الفني الجديد لفريق الكرة خلال المؤتمر الصحفي، في حضور هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات. ويقام المؤتمر الصحفي في الثامنة من مساء غد الخميس، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ومسموح لجميع وسائل الإعلام بمختلف فئاتها حضور المؤتمر الصحفي الموسع.

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