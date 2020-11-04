الرجاء: نثق في قدرة لاعبينا على العودة إلى القاهرة لخوض نهائي إفريقيا

شدد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي على ثقته الكاملة في قدرة فريقه على التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الزمالك فى مباراة إياب المسابقة الإفريقية.

وأضاف: "بعدها خسرنا من الزمالك على ملعبنا وقدمنا احتجاجا رسميا ضد حكم المباراة الكاميروني بسبب الأخطاء الكارثية له ، ثم بعد ذلك ضربنا فيروس كورونا ولكن الآن طوينا صفحة لقاء الذهاب وأيضا الإصابات بكورونا".

وقال سعيد وهبي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الرجاء بطل الدوري المغربي وفزنا باللقب في الدقيقة الأخيرة بعد مباراة قتالية، وعقب منافسة شرسة مع الوداد".

وتابع: "حاولنا الاستعداد بشكل جيد خلال فترة إصابة اللاعبين وخضنا 7 تدريبات والفريق جاهز ولدينا طموح وحماس ودعم من الجميع".

وأتم تصريحاته "قبل انطلاق المباراة الزمالك هو الذي سيكون في نهائي إفريقيا يوم 27 المقبل، ولكن نثق أننا بنهاية المباراة سنكون في النهائي وسنعود للقاهرة مرة أخرى لخوض المباراة النهائية".

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الرجاء بهدف دون رد في مباراة الذهاب في المغرب سجله أشرف بن شرقي.