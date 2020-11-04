انت الان تتابع تفاصيل خبر مباريات الاربعاء من دوري ابطال اوروبا والتشكيلة المتوقعة للفرق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تدور اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020 الدفعة الثانية من مباريات مرحلة المجموعات لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم، ومن المنتظر أن تشهد تشويقا خاصة عودة كريستيانو رونالدو لأجواء الملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب الحجر الصحي عقب إصابته بفايروس كورونا، ليعود بذلك التنافس المحتدم بين اللاعبين حول ترتيب الهدافين اضافة إلى محاولة الظفر باللقب.

مباريات اليوم من دوري ابطال اوروبا



اشبيلية ضد كراسنودار

إشبيلية: بونو. نافاس ، كوندي ، دييغو كارلوس ، أكونيا ؛ راكيتيتش ، فرناندو ، جوردان ؛ أوكامبوس ، دي يونج ، منير

كراسنودار: سافونوف. سمولنيكوف ، مارتينوفيتش ، كايو ، تشيرنوف ؛ غازينسكي ، فيلهينا ؛ أولسون ، أوتكين ، كريستيان راميريز ؛ بيرج

تشيلسي ضد رين

تشيلسي: ميندي. أزبيليكويتا ، تياجو سيلفا ، زوما ، تشيلويل ؛ جبل ، كانتي ، هافرتز ؛ هدسون أودوي ، ويرنر ، زييتش

رين: جوميس ؛ تراوري ، دا سيلفا ، أجورد ، دالبرت ؛ بوريجود ، نزونزي ، ليا سيليكي ؛ دوكو ، جيراسي ، تيرير

زينيت مقابل لاتسيو

زينيت: كيرجاكوف ؛ كارافاييف ، لوفرين ، راكيتسكي ، دوغلاس سانتوس ؛ باريوس ، إروخين ، كوزيايف ، أوزدويف ، موستوفوي ؛ دزيوبا

لاتسيو: رينا. باتريك ، لويز فيليبي ، أكربي ؛ ماروشيتش ، ميلينكوفيتش – سافيتش ، بارولو ، أكبا أكبرو ، فارس ؛ كوريا ، موريكي

كلوب بروج ضد دورتموند

كلوب بروج: مينيوليه ؛ ماتا ، كوسونو ، ريكا ؛ سوبول ، فاناكين ، فورمر ، ريتس ، دياتا ؛ دي كيتليري ، بونافنتورا

دورتموند: بوركي ؛ مونييه ، بيستشيك ، أكانجي ، غويريرو ؛ داود ، ويتسيل ، سانشو ، رينا ، هازارد ؛ هالاند

برشلونة ضد دينامو كييف

برشلونة: نيتو ؛ ديست ، بيكيه ، لينجليت ، ألبا ؛ دي يونغ ، بجانيتش ؛ بدري ، ميسي ، فاتي ؛ جريزمان

دينامو: نشيريت. كدزيورا ، زابرانين ، بوبوف ، سيروتا ؛ شيبلييف ، أندريفسكي ؛ تسيغانكوف ، بويالسكي ، دي بينا ؛ سوبرياها

فيرينكفاروس ضد يوفنتوس

فيرينكفاروس: ديبوز؛ لوفرونسيس ، بلاي ، كوفاسيفي ، هايستر ؛ العدوني ، الخراطين ، صومالية ؛ زوبكوف ، إيزيل ، نغوين

يوفنتوس: شيزني. دانيلو ، بونوتشي ، كيليني ؛ كوادرادو ، بنتانكور ، رابيوت ، كولوسيفسكي ، رامزي ؛ ديبالا ورونالدو

باشاك شهير ضد مان يونايتد

باشاك شهير: ميرت جونوك ؛ رافائيل ، أوكرتل ، وإبوريانو ، وبولينجولي ؛ محمد طوبال ، عرفان قهوجي ، ألكسيتش ؛ دينيز، فيزا

مان يونايتد: دي خيا ؛ وان بيساكا ، وتوانزيبي ، وماغواير ، وشو ؛ ماتيتش ، فريد ، بوجبا ، برونو فرنانديز ؛ راشفورد ، مارتيال

لايبزيغ ضد باريس

لايبزيغ: غولاتشي ؛ اوربان ، اوباميكانو ، كوناتي ؛ هنريتش ، كامبل ، نكونكو ، انجلينو ؛ أولمو ، فورسبيرج ؛ بولسن

باريس: نافاس ؛ فلورنزي ، دانيلو ، كيمبيمبي ، كورزاوا ؛ هيريرا ، ماركينيوس ، جاي ؛ دي ماريا ، كين ، سارابيا