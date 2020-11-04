تورينو يهزم جنوى 2-1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق تورينو على نظيره جنوى بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة في بطولة الدوري الإيطالي.

افتتح لوكيتش التسجيل لتورينو في الدقيقة العاشرة مستغلًا خطأ في دفاعات جنوى، قبل أن يضاعف بيليجريني من تقدم تورينو بإضافته الهدف الثاني في في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم تورينو بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أحرز سكاماكا هدفًا لجنوى في الدقيقة 94، لكنه لم يمنع فريقه من الهزيمة في مباراة اليوم.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي تورينو للنقطة الراابعة في المركز الثامن عشر، فيما توقف رصيد جنوى عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.