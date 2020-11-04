أبرزهم شيكابالا وأوناجم.. تعرف على دكة بدلاء الزمالك أمام الرجاء

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي. ويضم التشكيل كلا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى. محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع. طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في خط الوسط. مصطفى محمد في خط الهجوم. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام. وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف نظيف لأشرف بن شرقي والذي أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

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