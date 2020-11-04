قبل مواجهة الرجاء.. إصابة عضو مجلس إدارة الزمالك بفيروس كورونا

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن اصابة أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس ادارة النادى بفيروس كورونا.

ويخضع عضو مجلس ادارة النادى الابيض ، الى اجراءات العزل الطبى ، وفقًا للبروتوكول المعمول به من جانب وزارة الصحه .

وقد خضع المخالطون لاحمد عادل عبد الفتاح سواء فى ادارة النادى او أسرته، لمسحه كورونا وجاءت النتيجه سلبيه لهم.