ظهير شبان قنا ينضم للبلدية لمدة 3 مواسم

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بلدية المحلة التعاقد مع مصطفي الصياد ظهير أيمن شبان قنا ،لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى . وقد حضر مصطفي الصياد ظهير أيمن شبان قنا إلي مقر نادي بلدية المحلة وقام بتوقيع عقود انضمامه إلى صفوف البلدية لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق على كافة النواحى. وكان مصطفي الصياد قد ظهر بمستوى متميز بمجموعة الصعيد مما جعله محط أنظار مسئولي نادي بلدية المحلة ،لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد . يذكر أن قد أنهى مجلس إدارة نادى بلدية المحلة إجراءات انتقال أحمد ياسين خلف "فلافيو " مدافع فريق شبان قنا إلى صفوف الفريق رسميا علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بنية البيع نهاية الموسم القادم .

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