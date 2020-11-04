خاص.. حسام عرفات يجدد تعاقده موسمين مع دجلة

جدد حسام عرفات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تعاقده مع فريقه لمدة موسمين، عقب انتهاء عقده فريق الغزلان مع نهاية الموسم الحالي والذي ضمن فريقه البقاء فى الدوري الممتاز. وقال حسام عرفات فى تصريحات خاصة لصدى البلد: " تواصلت مع إدارة نادي وادي دجلة على تجديد تعاقدي مع نادي دجلة لمدة موسمين مقبلين حيث أعتبر دجلة هو بيتي عقب حالة التألق مع الفريق على مستوى المواسم الـ6 السابقة". وأضاف "مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس ماجد سامي طالب اللاعبين بضرورة السعى للظهور بقوة في الموسم المقبل وحدد لنا هدف هو الوصول للمربع الذهبي للمشاركة الافريقية خلال الموسم بعد القادم". وأكمل " مجلس الإدارة يسعى لتدعيم الفريق بصفقات جيدة للوصول الى الهدف المطلوب وأرى أنه مع التدعيمات والاجتهاد من اللاعبين سنحقق الهدف ". وعاد الأحد الماضى فريق الكرة بنادي دجلة، لخوض التدريبات الجماعية تحت قيادة اليونانى بابافاسيليو، فى إطار خطة الإعداد للموسم الكروى الجديد، حيث فضل الخواجة اليونانى بدأ فترة الإعداد مبكرًا لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى، والعمل على تفادي الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى الموسم المنقضي وأدت لصراعه مع الهبوط قبل أن يضمن البقاء فى الدورى الممتاز بنهاية الموسم.

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