هيثم فاروق: الإنسانيات باتت ضعيفة في عصرنا والزمالك أعطى درسا فى التعاطف مع الأخوة المغاربة

شارك هيثم فاروق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، في التحليل الفني لمواجهة الفارس الأبيض أمام الرجاء المغربي مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال هيثم في تصريحات تلفزيونية لفضائية "بي إن سبورتس": "الرجاء فريق كبير وعريق، وأحب أن أشيد بقرار الزمالك وعدم اعتراضه على التأجيل أو عدم الممانعة رغم أن القرار النهائي في يد الكاف".
وأضاف: "الإنسانيات باتت ضعيفة في العصر الذي نعيشه، والزمالك أعطى درسًا وهو التعاطف مع الأشقاء المغاربة ونرحب بهم في القاهرة".
وأردف: "يوسف أوباما أداءه كان جيدًا ولكن ضغط المباريات تسبب في حدوث إصابات بالفريق، وأرى أن باتشيكو يستطيع التغلب على هذه النقطة من خلال الدفع بفرجاني ساسي للعب في الأمام، لا شك في إن يوسف أوباما لاعب مهم وساهم مع الزمالك في تحقيق البطولات، ولكن الأبيض لا يقف على أي لاعب".
واختتم: "رأينا جميعًا فرق تخسر بطولات كثيرة بسبب مركز حراسة المرمى، ولكننا في الزمالك أًصبحنا نملك 3 حراس على مستوى عالٍ جدًا، محمد أبو جبل كان رقم 3 ولكنه حصل على فرصة وأصبح أساسيًا ولم يصبح الأفضل في مصر فقط بل من بين الأفضل في إفريقيا".
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