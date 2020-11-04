يويفا ينفي رسميا إقامة يورو 2020 في روسيا بدلا من 12 دولة

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بيانا رسميا اليوم الأربعاء، ينفى فيه التقارير التي أشارت إلى اسناد تنظيم بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" في الصيف المقبل إلى روسيا، بدلا من 12 دولة بسبب انتشار فيروس كورونا.
ونشرته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية :"يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استضافة يورو 2020 بالشكل الذي تم تأكيده في وقت سابق من هذا العام، ونحن نعمل عن كثب مع جميع المدن المضيفة بشأن الاستعدادات".
وتابع البيان :"بالنظر إلى أوجه عدم اليقين المرتبطة بـ Covid-19 التي لا يستطيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولا السلطات المحلية السيطرة عليها - من السابق لأوانه حاليا تحديد ما إذا كانت مباريات يونيو ويوليو هذه ستفرض قيودًا على المشجعين أو حتى لمنظمتهم".
وأكمل بيان يويفا:"مع ذلك تم تحديد أن القرارات التي تتعارض مع منظمتنا يمكن اتخاذها في وقت مبكر إذا لزم الأمر، ولكن لا توجد حاليا خطط لتغيير مستضيف البطولة، لذلك من الصعب معرفة مستقبل هذه البطولة في الوقت الحالي".
وفي سياق آخر، أصدرت شركة "استادات" بيانا، تنفي فيه شراءها لأي ناد مصري وذلك خلال اليوم الأربعاء بعدما ترددت أنباء شراء الشركة لنادي مصر المقاصة.
وقال بيان الشركة: "تؤكد شركة استادات القابضة لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية أن هدفها الأساسي الاستثمار في تطوير الرياضة المصرية، من خلال العلاقة الطيبة والوطيدة التي تجمع مسؤولي الشركة بكافة الهيئات والكيانات والاتحادات الرياضي وجميع الأندية المصرية".
وأكمل "وتسعى الشركة دوما لدعم وتطوير المنشآت الرياضية في مصر للوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، تنفيذا لدورها الوطني في ذلك المجال".
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