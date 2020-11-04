ميسي يقود تشكيل برشلونة ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي دينامو كييف الأوكراني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. ويظهر في التشكيل، الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة للمرة الأولى مع فريقه هذا الموسم، بعد إصابته التي تعرض لها الموسم الماضي. وجاء تشكيل نادي برشلونة كالآتي: في حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: ديست - بيكيه- دي يونج - ألبا خط الوسط: بيانيتش - بوسكيتس - بيدري خط الهجوم: جريزمان - فاتي - ميسي وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

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