السعيد وعواد يساندان الزمالك أمام الرجاء

يتواجد عمر السعيد ومحمد عواد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراة الرجاء في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا واتي ستقام بعد قليل بالاستاد.

وتواجد الثنائي من أجل مساندة اللاعبين في اللقاء على الرغم من استبعادهما من القائمة.

ويعاني عمر السعيد من إصابة بمزق في العضلة الخلفية أبعدته عن مباريات الفريق.

وكان الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.