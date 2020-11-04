دوري الأبطال.. مانشيستر يونايتد يخرج متأخرًا 1-2 أمام باشاكشهير بالشوط الأول

انهي فريق اسطنبول باشاكشهير التركي الشوط الأول متقدما على ضيفه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



هدف المباراة الوحيد حتى الآن، أحرزه السنغالي ديمبا با في الدقيقة 13، حيث انفرد بمرمى دين هندرسون حارس مانشستر يونايتد من منتصف الملعب، في غياب غريب لمدافعي مانشستر يونايتد وعدم ارتدادهم للدفاع، ليسكنها في شباكهم بكل سهولة، معلنًا عن هدف التقدم لفريقه.



وفي الدقيقة 32، تصدى هندرسون لرأسية رائعة من ألكسيتش لاعب باشاكشهير والذي كان قريبًا من إحراز الهدف الثاني.



وفي الدقيقة 40، استطاع فيسكا إحراز الهدف الثاني لـ باشاكشهير من هجمة مرتدة مستغلين خطأ خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد في تمرير الكرة.



وسجّل الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 43 بكرة رأسية رائعة، محولًا عرضية زميله لوك شاو لهدف لفريقه، منهيًا الشوط الأول بتأخر فريقه بهدفين لهدف.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى، ولايبزيج الألماني في الجولة الثانية، فيما يقبع إسطنبول باشاكشهير في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط.