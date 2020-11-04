إصابة هافرتز لاعب تشيلسي بـ فيروس كورونا

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن إصابة لاعب فريقه، الألماني كاي هافرتز بفيروس كورونا المستجد. ونشر حساب النادي الإنجليزي على موقع تويتر، تصريحات لامبارد والذي أكد فيها إصابة هافرتز بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيخضع للعزل الصحي في الفترة المقبلة حتى تعافيه. وأعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي رين الفرنسي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل تشيلسي كالاتي: في حراسة المرمى: إدواردو ميندي خط الدفاع: جيمس - تياجو سيلفا - كيرت زوما - بين تشيلويل خط الوسط: جورجينيو - نجولو كانتي - ماونت خط الهجوم: تيمو فيرنر - حكيم زياش - تامي إبراهام. وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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