يوسف أوباما يحفز لاعبي الزمالك من أرض الملعب

حرص يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على النزول إلى أرض ملعب استاد القاهرة الدولي لتحفيز وتشجيع زملائه قبل مواجهة الرجاء المغربي.
ويغيب أوباما عن الزمالك خلال مواجهته أمام الرجاء بسبب الإصابة.
ويواجه الزمالك فريق الرجاء البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم.
وفاز الفريق الأبيض في لقاء الذهاب بهدف نظيف لـ أشرف بن شرقي والذي أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
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