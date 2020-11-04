15 دقيقة.. الرجاء المغربي يضغط الزمالك ودفاعات الأبيض تتصد

انتهت أحداث الربع ساعة الأولى من مباراة الزمالك والرجاء المغربي بالتعادل السلبي ، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباراة الإياب لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

وحقق الزمالك نتيجة إيجابية خارج الأرض في المغرب بالفوز بهدف نظيف على الرجاء في مباراة الذهاب ، ويحتاج الزمالك إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى النهائي.

وبدأ الزمالك المباراة بشكل هادئ، على الجانب الآخر كانت هناك محاولات من جانب الرجاء للوصول إلى مرمى الحارس محمد ابو جبل، لكن التمركز الجيد كان حاضرًا دائمًا في منتصف الملعب.

وفى الدقيقة 13 تصدى الحارس محمد ابو جبل لكرة خطيرة من رأس اللاعب سفيان رحيمي بعد تنفيذ ضربة ركنية مميزة من الجانب الايمن .