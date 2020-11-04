الزمالك يبدأ عمليات الإحماء قبل مواجهة الرجاء فى دوري أبطال أفريقيا

بدأ لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات الإحماء منذ قليل استعدادا لخوض مواجهة الرجاء المغربي وسط تحفيز من المتواجدين في استاد القاهرة.
وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام واليكس كوستا مدرب الفريق علي متابعة إحماء اللاعبين ومنح بعض التعليمات لهم.
ويواجه الزمالك فريق الرجاء البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم..
وفاز الفريق في لقاء الذهاب بهدف نظيف لأشرف بن شرقي والذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
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