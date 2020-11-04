فى حضور النحاس .. محمد عادل: نسعى لاكتشاف صلاح جديد من ناشئي المقاولون

عقد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، اجتماعا هاما ظهر اليوم الأربعاء مع محمد رضوان، رئيس القطاع، وفي حضور عماد النحاس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، وجلال فراج، المدير التنفيذى للنادى، وفتحي صفا رئيس قطاع الموارد البشرية، وبحضور الأجهزة الفنية للقطاع.

وشدد المشرف على الكرة على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الفريق الأول وقطاع الناشئين للاستفادة بالعناصر المميزة الشابة خلال المرحلة المقبلة للتغلب على أسعار اللاعبين المبالغ فيها والاستفادة من أبناء النادى المخلصين.

وأكد محمد عادل، على ضرورة البحث والتنقيب عن العناصر الموهوبة وضمها للنادى على أمل اكتشاف محمد صلاح جديد، حيث أسهم من قبل قطاع ذئاب الجبل في ظهور وتألق محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي وزميله محمد الننى، نجم أرسنال.

ويعد قطاع ناشئي المقاولون واحدًا من أفضل القطاعات على مستوى الجمهورية وأسهم بشكل كبير في اكتشاف مواهب مميزة للكر المصرية.

وجاء اجتماع المشرف على الكرة بقطاع الناشئين على هامش الاحتفالية التى نظمها رئيس القطاع للمشرف على الكرة بمناسبة عيد ميلاده والاحتفال به عقب نجاحه في قيادة الفريق للحفاظ على المركز الرابع والعودة من جديد بالذئاب للمشاركة الإفريقية بعد غياب استمر أكثر من 15 عامًا.