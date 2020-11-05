لاعبو الزمالك يحتفلون بـ التأهل للنهائي الإفريقي

احتفل لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك داخل غرفه خلع الملابس.

يأتي هذا بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

وخضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طارق حامد وأحمد سيد زيزو لكشف المنشطات

وفاز الزمالك على فريق الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثلاثية لفرجاني ساسي مصطفى محمد "هدفين" ليواجه الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الحالي.