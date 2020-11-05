مدرب الرجاء يكشف أسباب تفوق الزمالك فى نهاية المباراة

قال جمال السلامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، إن فريقه سيطر على مجريات مباراة الزمالك، ولكن لاعبو فريقه عانوا من الإجهاد في نهاية اللقاء وهذا ما أدى لخسارة المباراة.

وحسم الزمالك مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 4-1، في مجموع المباراتين، بعدما كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف على الرجاء في عقر داره.

وقال السلامي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "يجب علينا أن نشيد بأداء لاعبي فريقي، كنا مسيطرين على المباراة، ولكن في النهاية عانينا من الاجهاد".

وأضاف: "الزمالك سيطر في النهاية علينا وعلى المباراة، وكانوا افضل منا في أخر نصف ساعة من اللقاء".

واختتم مدرب الرجاء تصريحاته: "أقدم التهاني لهم على فوزهم بالمباراة، وأشكر جمهور فريقنا على تشجيعهم لنا ولأنهم كانوا يعلمون المجهود الذي قدمه لاعبو الفريق".

جدير بالذكر أن الزمالك استطاع أن يضرب موعدًا مع جاره الأهلي في نهائي البطولة المقرر 27 نوفمبر الجاري.