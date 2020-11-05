برشلونة يفوز على دينامو كييف 2-1 في دوري أبطال أوروبا.. شاهد

أنهى نادي برشلونة الإسباني المباراة التي جمعته بنظيره نادي دينامو كييف الأوكراني، منتصرًا عليه بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف الشوط الأول أحرزه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 60، أحرز جيرارد بيكيه الهدف الثاني للبارسا، ليأتي بعد ذلك هدف دينامو كييف الوحيد في الدقيقة 76 عن طريق تسيجانكوف