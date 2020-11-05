برشلونة يفوز على دينامو كييف 2-1 في دوري أبطال أوروبا.. شاهد

هدف الشوط الأول أحرزه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 60، أحرز جيرارد بيكيه الهدف الثاني للبارسا، ليأتي بعد ذلك هدف دينامو كييف الوحيد في الدقيقة 76 عن طريق تسيجانكوف
وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد دينامو عند نقطة في المركز الثالث.
وجاء تشكيل نادي برشلونة كالآتي:
في حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: ديست - بيكيه- دي يونج - ألبا
خط الوسط: بيانيتش - بوسكيتس - بيدري
خط الهجوم: جريزمان - فاتي - ميسي
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