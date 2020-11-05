رد فعل قوي من الثعلب الصغير بعد صعود الزمالك لنهائي أفريقيا

نشر حازم أمام لاعب نادى الزمالك السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة جديدة يهنئ فيها الزمالك بفوزه.
وكتب حازم امام قائلا: "الحمدلله شوط تاني غير، الف مبرووووك #الزمالك".
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف لكل فريق ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا ، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطارمباراة الإياب
سجل اهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد هدفين للزمالك .
بدأ الزمالك المباراة بشكل هادئ، وفي الجانب الآخر كانت هناك محاولات من جانب الرجاء للوصول إلى مرمى الأبيض، لكن التمركز الجيد كان حاضرًا دائمًا في منتصف الملعب.
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