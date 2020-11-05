أخبار الزمالك.. الأبيض يسحق الرجاء ويصعد لنهائي الأبطال.. تعليق قوي من فرجاني ساسي بعد الفوز

نشر موقع "دوت الخليج"، مجموعة من أخبار الزمالك على مدار اليوم، والتي نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

أعرب فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والفوز على الرجاء المغربي.

أهدى مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك الفوز على الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لأسرته ولجماهير القلعة البيضاء، مبديا سعادته بتسجيل هدفين في اللقاء.

احتفل لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك داخل غرفه خلع الملابس.

أشاد حازم إمام، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، بأداء مُهاجم ناديه الحالي مصطفى محمد أمام الرجاء خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

خضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طارق حامد وأحمد سيد زيزو لكشف المنشطات ، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة.

هنأ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نادي الزمالك بفوزه علي الرجاء المغربي بنتيجة ٤ -١ في اياب دور القبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف لكل فريق ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا ، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطار مباراة الإياب.