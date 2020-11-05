يوفنتوس يلاحق برشلونة ويحقق فوزا عريضا على فرينكفاروزي برباعية

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزًا عريضًا على مضيفه فرينكفاروزي المجري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "بوشكاش أرينا"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، من دوري أبطال أوروبا.
وجاء الهدف الأول بعد مضي 7 دقائق فقط عبر المهاجم الإسباني المتألق ألفارو موراتا، قبل أن ينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.
فى الدقيقة 60 أضاف موراتا الهدف الثاني، ثم من خطأ فادح لحارس المرمى جاء الهدف الثالث عبر البديل الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل أن تتوالى الأخطاء، ويسجل لاشا دفالي مدافع الفريق المضيف الهدف الرابع بالخطأ في مرماه.
وقبل نهاية المباراة بثوانٍ وفي الوقت بدل الضائع أحرز فرانك بولي هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض، لينتهي اللقاء بفوز اليوفي 4-1.
ووصل فريق يوفنتوس إلى الفوز الثاني ويصل للنقطة 6، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما تراجع فرينكفاروزى للمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
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