تشيلسي يفوز على رين 3 - 0 في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي، على نظيره رين الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
"فيرنر" افتتح التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء، ليعود ويضاعف النتيجة لفريقه بضربة جزاء أخرى في الدقيقة 40.
وطُرد "دالبرت"، لاعب رين بالبطاقة الحمراء، بعد تحصله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 40، بعد تسببه في ضربتي جزاء تشيلسي.
وفي الشوط الثاني، أحرز تامي إبراهام، الهدف الثالث لـ تشيلسي في الدقيقة 50.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي تشيلسي للنقطة السابعة في صدارة المجموعة السادسة، فيما توقف رصيد رين عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.
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