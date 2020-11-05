فرجاني ساسي: هدف الرجاء لم يحبطنا.. وعلمنا بتراجعهم بدنيا فى نهاية اللقاء

قال فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن استقبال فريقه للهدف في الشوط الثاني لم يكن محبطًا بالنسبة لهم، كما أوضح أنهم كانوا على علم بتراجع الرجاء بدنيًا في نهاية المباراة.
وأضاف ساسي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "مبروك على الانتصار والمباراة لم تكن سهلة بالنسبة لنا، في الشوط الأول لم نتلق أهدافا، وفي الشوط الثاني كان هناك تركيز أكثر وعلمنا أن الرجاء كان سيتراجع بدنيًا لذلك كانت هناك مساحات ونجحنا في استغلالها."
وتابع: "سددت الكرة بالقدم اليسرى ولم تكن جيدة، والحمد لله عندما سددت الكرة بالقدم اليمنى دخلت الشباك، والحمد لله على الهدف ومساعدة الزملاء بنشرقي، وزيزو ومصطفى محمد. ، استقبال الهدف في الشوط الثاني لم يحبطنا وكان سبب في زيادة حماسنا خلال المباراة من أجل تحقيق الانتصار."
وأحرز فرجاني ساسي هدف التعادل لصالح الزمالك في المباراة التي انتهت 3-1، ليتأهل الأبيض لنهائي البطولة أمام جاره الأهلي.
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