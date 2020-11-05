باتشيكو: الوصول للنهائي أمر جيد ولكن نحن لم نتوج بعد بالبطولة

شدد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفربق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أن فريقه لم يتوج بدوري الأبطال بعد، مشيرًا إلى أن الوصول للمباراة النهائية امر جيد.
وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك والرجاء، إن وصول الأهلي والزمالك لنهائي بطولة أفريقيا أمر مشرف للكرة المصرية.
وأضاف المدير الفني أن السيطرة في الشوط الأول كانت للرجاء، ولكن فرص الزمالك كانت الأكثر خطورة.
وقال : "الزمالك نجح في قلب الشوط الثاني من ليل لنهار والعكس للرجاء ، و أحيي لاعبي الرجاء على أدائهم خلال المباراة".
و أثنى باتشيكو على أداء لاعبي الزمالك، و أهدى التأهل للنهائي لجماهير الزمالك.
ويلتقي الزمالك أمام الأهلي بنهائي دوري الأبطال على ملعب برج العرب، يوم 27 نوفمبر الجاري.
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