الرياضة

باتشيكو: الوصول للنهائي أمر جيد ولكن نحن لم نتوج بعد بالبطولة

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شدد  البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفربق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على  أن فريقه لم يتوج بدوري الأبطال بعد، مشيرًا إلى أن الوصول للمباراة النهائية امر جيد.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك والرجاء، إن وصول الأهلي والزمالك لنهائي بطولة أفريقيا أمر مشرف للكرة المصرية.

وأضاف المدير الفني أن السيطرة في الشوط الأول كانت للرجاء، ولكن فرص الزمالك كانت الأكثر خطورة. 

وقال : "الزمالك نجح في قلب الشوط الثاني من ليل لنهار والعكس للرجاء ، و أحيي لاعبي الرجاء على أدائهم خلال المباراة".

و أثنى باتشيكو على أداء لاعبي الزمالك، و أهدى التأهل للنهائي لجماهير الزمالك.

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي بنهائي دوري الأبطال على ملعب برج العرب، يوم 27 نوفمبر الجاري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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